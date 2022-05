Popularna wśród Polaków wyspa zmienia zasady wjazdu

czytaj dalej

Jeżeli ktoś notorycznie łamie przepisy drogowe, to musi wtedy liczyć się z tym, że punkty i mandat, to nie będą ostatnie koszty. Ubezpieczyciel może, patrząc na konto punktów karnych takiego kierowcy powiedzieć: no niestety, zwyżka - powiedział Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń, odnosząc się do zmian w liczeniu składek na OC. Od połowy czerwca ubezpieczyciele uzyskają dostęp do ewidencji punktów karnych.