Współpraca z Rosją, Chinami i Afganistanem

"Własne dane Google ujawniają, że na całym świecie istnieje 5,6 miliona elementów treści, które na podstawie wniosków od rządów różnych państw zostały 'oznaczone do usunięcia'. Według Surfshark, firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem, liczba wniosków kierowanych do Google o usunięcie treści na całym świecie wzrosła ponad dwukrotnie od 2020 roku" - pisze Guardian.

"Nieprzejrzysty proces usuwania treści"

Ukraińcy palący rosyjską flagę i protesty przeciw Putinowi

"W 2022 roku Google ocenzurowało wiele filmów na YouTube wzywających do protestów przeciwko działaniom Władimira Putina. Inne treści krytykujące Putina, w tym zalecenia lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego co do tego, jak głosować w wyborach do Dumy Państwowej w 2021 roku, zostały tymczasowo zablokowane" - dodano.

Google wyjaśnia

Google odnosi się do politycznego charakteru swojej roli we wspominanym raporcie przejrzystości. Firma twierdzi między innymi, że często wnioski rządowe dotyczą treści politycznych i krytyki rządu, a próbując usunąć wypowiedzi polityczne z usług Google, rządy powołują się na przepisy dotyczące zniesławienia, prywatności, a nawet prawa autorskiego. "Nasze zespoły oceniają każde żądanie i przeglądają treść w kontekście, aby ustalić, czy treść powinna zostać usunięta ze względu na naruszenie lokalnego prawa lub naszych zasad dotyczących treści. Zawsze oceniamy zasadność i kompletność wniosku rządowego" - czytamy w raporcie. "Udostępniamy te informacje, aby rzucić światło na skalę i zakres wniosków rządowych o usunięcie treści. Mamy nadzieję zwrócić uwagę na przepisy i procesy prawne na całym świecie, które wpływają na dostęp do informacji w Internecie" - dodano. Google zdarza się kwestionować żądania usunięcia treści i firma publicznie walczyła z Rosją w sprawie cenzury. W październiku zeszłego roku rosyjski sąd nałożył na firmę symboliczną grzywnę za ograniczanie kanałów rosyjskich mediów państwowych w serwisie YouTube. Rosja w dalszym ciągu zwracała się jednak do Google z żądaniami cenzury, a według najnowszych dostępnych danych ostatni raz zrobiła to w czerwcu 2024 roku. Kilka dni przed inwazją na Ukrainę i przed zadeklarowaniem współpracy z Chinami, Rosja wnioskowała o usunięcie kilkuset lokalnych linków do treści o chińskim prezydencie. Google odmówił, ale między innymi dlatego, że Roskomnadzor nie dostarczył wystarczających informacji.