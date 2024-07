Jedna ładowarka do kilku urządzeń. Padły terminy

Ministerstwo Cyfryzacji skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, zgodnie z którym wskazane typy urządzeń elektronicznych mają mieć gniazda typu USB C do ładowania. To implementacja unijnej dyrektywy. Resort chce, by rozporządzenie weszło w życie 28 grudnia 2024 roku z wyjątkiem laptopów, dla których wprowadzenie systemu ładowania USB-C ma wejść w życie 28 kwietnia 2026.

Projekt zawiera listę kategorii lub klas tzw. urządzeń radiowych, które mają być konstruowane w sposób umożliwiający ich ładowanie za pośrednictwem gniazda USB C. Są to doręczne telefony komórkowe, tablety, aparaty cyfrowe, słuchawki nagłowne, zestawy słuchawkowe, doręczne konsole do gier wideo, przenośne głośniki, czytniki książek elektronicznych, klawiatury, myszy, przenośne systemy nawigacyjne, słuchawki douszne oraz laptopy.

Od kiedy?

Jeśli urządzenia tych typów są przystosowane do ładowania przewodowego, to mają być wyposażone w gniazdo USB C o parametrach opisanych w odpowiedniej normie, a gniazdo to musi być zawsze dostępne i aktywne - brzmi projekt. Dodatkowo zawiera przepisy dla urządzeń, które mogą być ładowane przy użyciu napięcia wyższego niż 5 V, prądu wyższego niż 3 A lub z mocą wyższą niż 15 W.

Ministerstwo Cyfryzacji chce, by rozporządzenie wprowadzające standard ładowania USB-C dla elektroniki weszło w życie 28 grudnia 2024 roku z wyjątkiem laptopów, dla których wprowadzenie systemu ładowania USB-C ma wejść w życie 28 kwietnia 2026 roku - wynika z projektu.

Projekt będzie rozporządzeniem wykonawczym do ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Ujednolicenie gniazd do ładowania przewiduje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2380 z dnia 23 listopada 2022 r.

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji w Ocenie Skutków Regulacji, Polska jest jednym z czterech państw UE, w którym przepisy dyrektywy 2022/2380 nie zostały jeszcze implementowane. Pozostałe trzy to Włochy, Austria oraz Grecja.

Walka z elektroodpadami

"Konieczność uregulowania ładowania urządzeń za pośrednictwem gniazda USB typu C wynika z utrzymywania się głębokiej fragmentaryzacji rynku interfejsów ładowania i protokołów komunikacyjnych w zakresie ładowania dla telefonów komórkowych i innych podobnych urządzeń radiowych na terenie państw członkowskich UE, która skutkuje znacznym wzrostem ilości elektroodpadów, a także brakiem wygody konsumentów" - napisano w projekcie rozporządzenia.

"Efektem przyjętego projektu będzie zmniejszenie obciążeń ekonomicznych związanych z kosztem nabycia ładowarki osobno do każdego urządzenia objętego regulacją. W konsekwencji zostanie także zmniejszona ilość tzw. elektrośmieci, ponieważ jedna ładowarka będzie mogła pełnić swoją funkcję bez powiązania z cyklem życia urządzenia które ładuje" - napisano w OSR.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP