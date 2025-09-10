Mijanka na podium najbogatszych ludzi świata. Musk znowu na prowadzeniu

Larry Ellison po raz pierwszy został najbogatszym człowiekiem na świecie, jednak jego triumf nie trwał długo. Po spektakularnym wzroście majątku wysunął się na prowadzenie, jednak po zakończeniu sesji na nowojorskiej giełdzie, poprzedni lider wrócił. Elon Musk znów jest na pierwszym miejscu listy Bloomberga.

Elon Musk na krótko stracił tytuł najbogatszego człowieka świata na rzecz współzałożyciela Oracle, Larry’ego Ellisona.

Majątek Ellisona wzrósł o 89 miliardów dolarów do 383,2 miliardów dolarów w środę po opublikowaniu przez Oracle we wtorek wieczorem zaskakująco dobrego raportu o zyskach - podaje Bloomberg .

Oracle odnotował gwałtowny wzrost popytu na zasoby centrów danych ze strony klientów korzystających z technologii sztucznej inteligencji, co wywindowało jego akcje. Akcje zyskały aż 43 proc., a w środę zamknęły się na poziomie około 36 proc. Był to największy jednodniowy wzrost akcji od 1992 roku.

Jednak według CNN, dominacja Ellisona nie trwała długo. Na zamknięcie sesji w środę wartość netto majątku Muska wynosiła 384,2 miliarda dolarów, przewyższając wartość Ellisona o 1 miliard dolarów.

Wyścig o pozycję najbogatszego człowieka na świecie

Elon Musk po raz pierwszy zajął pozycję najbogatszego człowieka świata w 2021 roku, następnie ustąpił miejsca Jeffowi Bezosowi i Bernardowi Arnaultowi, by w zeszłym roku odzyskać pozycję lidera. Od tego czasu utrzymuje się na szczycie rankingu, choć jego przewaga wciąż podlega wahaniom.

Ellison, obecnie 81-letni wizjoner technologiczny, zainwestował niemal cały swój majątek w Oracle, w firmę produkującą oprogramowanie do baz danych. W tym roku kurs akcji Oracle wzrósł już o 45 proc., a po publikacji wyników kwartalnych i prognoz dotyczących rozwoju chmury korporacyjnej, wartość akcji poszybowała w górę o ponad 26 proc. w handlu po godzinach. To największy jednodniowy wzrost w historii firmy od 1999 roku.

Tymczasem papiery wartościowe Tesli, firmy Muska, straciły w tym roku 14 proc., co w dużej mierze przyczynia się do szybkiego zbliżania się Ellisona do pozycji lidera w rankingu najbogatszych osób świata.

Różne strategie inwestycyjne

Według Reutersa, Oracle zyskało na rosnącym zapotrzebowaniu na rozwiązania chmurowe, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji. Firma prognozuje, że przychody z Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wzrosną w tym roku fiskalnym o 77 proc., osiągając 18 miliardów dolarów, a w perspektywie czterech lat mogą sięgnąć nawet 144 miliardów dolarów.

Larry Ellison skupił swoje inwestycje niemal wyłącznie w Oracle, co pozwoliło mu w pełni wykorzystać wzrost wartości firmy. Z kolei Elon Musk przyjmuje strategię bardziej zróżnicowaną, inwestując w różne innowacyjne projekty, takie jak humanoidalne roboty Optimus czy sieć robotaxi, które w przyszłości mogą przynieść znaczące zyski.

Warto zauważyć, że zarówno Larry Ellison, jak i Elon Musk koncentrują swoje działania głównie w sektorze technologicznym, choć realizują je w nieco odmienny sposób. Ich zaangażowanie w innowacje i rozwój nowoczesnych technologii stanowi wspólny mianownik, który napędza zarówno wzrost wartości ich firm, jak i pozycję w światowych rankingach najbogatszych ludzi.

Autorka/Autor:jjs/ToL,ams

Źródło: Bloomberg, Reuters, CNN