Elon Musk prezentuje nowego chatbota. "Przewyższa wszystko"

Elon Musk wraz z zespołem startupu xAI zaprezentował we wtorek Grok 3, czyli nowy model chatbota opartego na sztucznej inteligencji. Zdaniem miliardera Grok 3 przewyższać będzie wszystkie chatboty opracowane przez konkurencyjne firmy.

Chatbot Grok w założeniu ma pomagać użytkownikom X w rozwiązywaniu problemów, odpowiadając na ich pytania. Nowy model chatbota został we wtorek zaprezentowany przez Elona Muska na nagraniu udostępnionym przez startup xAl. - Jesteśmy niezwykle podekscytowani, mogąc zaprezentować Grok 3, który naszym zdaniem jest o rząd wielkości bardziej wydajny niż Grok 2 - powiedział Musk. Miliarder i jego współpracownicy poinformowali także o wprowadzeniu na rynek nowego produktu o nazwie "Deep Search", który będzie działał jak "wyszukiwarka nowej generacji".

Grok 3 zostanie udostępniony subskrybentom wersji premium platformy X jeszcze we wtorek, będzie również dostępny za pośrednictwem oddzielnej subskrypcji w wersji internetowej i aplikacji Grok - przekazał zespół xAI. Elon Musk zaznaczył zarazem, że będzie to jeszcze niedoskonała wersja chatbota. - Powinniśmy podkreślić, że jest to rodzaj wersji beta, co oznacza, że ​​na początku należy spodziewać się pewnych niedoskonałości, ale będziemy go szybko udoskonalać, niemal każdego dnia - stwierdził miliarder.

Grok 3 "przewyższa wszystko"

Współpracownicy Muska stwierdzili, że wczesna wersja Grok 3 otrzymała lepsze oceny niż konkurenci na Chatbot Arena, czyli platformie internetowej, która prowadzi testy różnych modeli sztucznej inteligencji.

Także kilka dni wcześniej Musk powiedział, że nowy model chatbota jest w stanie poprawiać własne błędy, aby osiągnąć logiczną spójność, przypomina portal NBC News. - Grok 3 ma potężne zdolności rozumowania, więc w testach, które przeprowadziliśmy do tej pory, przewyższa wszystko, co zostało wydane, o czym wiemy, to dobry znak - powiedział Musk podczas czwartkowej wideokonferencji w ramach Światowego Szczytu Rządów w Dubaju. Przywódcy państw i szefowie rządów oraz przedstawiciele biznesu dyskutowali na nim o przyszłych kierunkach rozwoju ekonomicznego.

xAI odpowiedzią na ChatGPT

Założony w 2023 roku przez Muska startup xAI miał być odpowiedzią na ChatGPT. Prezentując projekt miliarder ocenił, że xAI ma dążyć do stworzenia "maksymalnie ciekawskiej" sztucznej inteligencji. - Jeśli próbowałbym zrozumieć prawdziwą naturę wszechświata, to właściwie to jest najlepsza rzecz, jaką mogę wymyślić z punktu widzenia bezpieczeństwa sztucznej inteligencji - mówił w lipcu 2023 roku. Dodał, że sądzi, iż sztuczna inteligencja "będzie proludzka dlatego, że ludzkość jest o wiele bardziej interesująca niż świat, w którym jej nie ma".

