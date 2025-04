Polowanie na "antytrumpowe" treści. Agencja pod lupą Muska

Departament Wydajności Państwa (DOGE), kierowany przez Elona Muska, wykorzystuje sztuczną inteligencję do śledzenia komunikacji w co najmniej jednej agencji federalnej, szukając przejawów wrogości wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa - przekazał Reuters.

"Szukają języka antytrumpowego"

Według informatorów Reutersa DOGE używa w EPA sztucznej inteligencji do monitorowania aplikacji i oprogramowania komunikacyjnego, w tym Microsoft Teams, który jest szeroko stosowany do wirtualnych połączeń i czatów. - Powiedziano nam, że szukają języka antytrumpowego lub antymuskowego - zdradziła jedna z pracujących tam osób. - Trzeba uważać na to, co się mówi, co się pisze i co się robi - dodał jeden z menedżerów pracujących w agencji.