Apple udostępni konkurencji swoją technologię

Firma Apple zobowiązała się do przekazania konkurencji swojej technologii, która umożliwia płatności zbliżeniowe za pomocą iPhonów w sklepach. Komisja Europejska (KE) uznała to rozwiązanie za prawnie wiążące dla koncernu.

Apple udostępni konkurencji dostęp do technologii

Obawy KE wzbudziło to, że w sklepach obsługujących system iOS można płacić jedynie za pomocą Apple Pay. Tylko ta aplikacja ma dostęp do sprzętu i standardowej technologii używanej do płatności zbliżeniowych za pomocą iPhone'ów w sklepach, czyli tzw. komunikacji krótkiego zasięgu (Near-Field-Communication; NFC) i funkcji płatności zbliżeniowej Tap&Go, ponieważ Apple nie przyznaje dostępu do swojego systemu innym programistom.