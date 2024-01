Apple zapłaci pół miliarda dolarów swoim użytkownikom

Doprowadziło to do podjęcia kroków prawnych. Do procesu nie doszło, zawarto ugodę. W momencie jej zawierania szacowano, że każda osoba może otrzymać zaledwie 25 dolarów, ale faktyczna wypłata wydaje się być prawie czterokrotnie większa.

Na amerykańskim rynku problemy Apple się nie kończą

Apple wcześniej nazwało pozew "bezpodstawnym" i stwierdziło, że "nigdy nie zrobiliśmy – i nigdy nie zrobilibyśmy – niczego, co celowo skracałoby żywotność jakiegokolwiek produktu Apple lub pogarszało komfort użytkownika w celu zachęcania klientów do aktualizacji (na nowszy model - przyp. red.)".

Gutmann powiedział BBC, że z przyjemnością usłyszał o wypłatach dokonywanych w USA, przestrzegł jednak, że nie ma to żadnego związku ze sprawą Wielkiej Brytanii. - To nie wpływa na naszą sytuację, do niczego się nie przyznali – doszło do ugody – powiedział. - To moralne zwycięstwo, ale nie na wiele mi się to przyda. Muszę walczyć dalej i prowadzić sprawę w brytyjskiej jurysdykcji - dodał.