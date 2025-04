"Jesteśmy już na tyle nisko, że trudno byłoby iść jeszcze niżej"

Notowania złotego. Ekspert prognozuje

- Ostatnio mieliśmy trochę łagodzących komentarzy ze strony amerykańskiego prezydenta, który mówił, że jest otwarty na negocjacje z Chinami , a także że negocjacje z innymi krajami przebiegają dobrze, jednak póki co nie ma podpisanych porozumień. Dlatego moim zdaniem złoty pozostaje w kierunku na dalsze osłabienie - powiedział Chrapek.

Dodał też: - Ryzyka związane z taryfami, nawet jeśli będą one wprowadzone w mniejszym zakresie, niż były zapowiedziane, nie powinny sprzyjać globalnym nastrojom. Codziennie pojawiają się publikacje o rewizjach wzrostu PKB, czy to globalnie, czy regionalnie, to wszystko nie sprzyja popytowi na ryzyko.