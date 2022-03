Euro i dolar najdroższe od lat. Przebito czwartkowe szczyty

Notowania złotego - prognozy

- Uważam, że początkowa, bardzo nerwowa reakcja rynku walutowego po inwazji Rosji na Ukrainę, przy bardzo dużej niepewności co do dalszego biegu wydarzeń, będzie się częściowo odwracać i złoty, przy bardzo mocnych fundamentach polskiej gospodarki, będzie odzyskiwać siły - powiedział w czwartek Bujak w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Główny ekonomista PKO BP zaznaczył jednocześnie, że gdyby napływające z Ukrainy informacje były coraz gorsze pod względem militarnym, geopolitycznym, gospodarczym, to trzeba się liczyć z utrzymaniem się presji na złotego, mimo że nie jest to uzasadnione fundamentami polskiej gospodarki. - Należałoby się spodziewać, że w takiej sytuacji polskie władze monetarne, czyli Narodowy Bank Polski, a także rząd, będą reagować i kontynuować dotychczasowe działania, czyli między innymi interwencje walutowe - wskazał Bujak

Według Bujaka, gdyby okazało się, że presja na osłabienie polskiej waluty jest dalej bardzo silna, to niewykluczone, że mogłoby dojść do podniesienia stóp procentowych przez NBP ponad poziomy, których spodziewał się rynek jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie. - Podwyżki stóp procentowych i tak były oczekiwane w związku z presją inflacyjną - wyjaśnił.

Monika Kurtek zapowiadała, że piątkowa sesja to ostatni dzień handlu przed weekendem, "który to weekend nie wiadomo co przyniesie". - W takim otoczeniu nastroje mogą się ponownie pogorszyć, a tym samym wydaje się, że szanse na to, aby złoty się umocnił są małe. Moim zdaniem zakończenie tygodnia na EUR/PLN może wypaść w strefie 4,74-4,8 pod warunkiem, że na rynku nie pojawią się jakieś nowe, pogarszające sentyment informacje - stwierdziła ekonomistka.