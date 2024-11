"Mocne otwarcie złotego"

W czwartek złoty odrabia część strat ze środy. Jednak w najbliższym czasie dolar nadal może się umacniać, a euro osłabiać. Nie będzie to sprzyjać polskiej walucie - uważają ekonomiści. Giełdy w Europie przeważnie rosną. Uwaga inwestorów przenosi się z wygranej Donalda Trumpa na decyzje banków centralnych, w tym amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

Jaki będzie kurs złotego?

"Oznacza to, że presja na silniejszego dolara i m. in. słabsze euro może się w najbliższym czasie utrzymywać, co w perspektywie kilku dni mogłoby kierować kurs USD/PLN bliżej strefy technicznych oporów na 4,11-4,12, przy utrzymaniu kursu EUR/PLN w dość szerokiej konsolidacji pomiędzy poziomami 4,33-4,38" - dodali.