W powyborczy poniedziałek na Giełdzie Papierów Wartościowych wszystkie główne indeksy znajdują się pod kreską. Liderem spadków jest WIG20.

Około godziny 10.55 WIG20 spada o 0,9 proc. do 2.406 pkt., a WIG zniżkuje o 0,78 proc. do 84.238 pkt. mWIG40 jest niżej o 0,53 proc. i wynosi 6.503 pkt., a sWIG80 idzie w dół o 0,2 proc. do 24.546 pkt.

WIG-Poland

WIG20 po otwarciu w poniedziałek 10 czerwca

Wśród blue chipów (spółki giełdowe o dużej wartości i stabilnej pozycji) najmocniej rośnie kurs akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej, której papiery drożeją o ok. 4,3 proc.

Wiceprezes JSW Remigiusz Krzyżanowski poinformował w wywiadzie z PAP Biznes, że nowy zarząd spółki chce zmniejszyć zakładane na 2024 rok wydatki inwestycyjne w wysokości 4 mld zł. Ponadto wskazał, że po poprawie sytuacji w grupie, JSW chciałoby powrócić do wypłaty akcjonariuszom dywidendy. Jeżeli spółka utrzyma trend wzrostowy na akcjach do końca sesji, to może zakończyć serię trzech z rzędu zamknięć notowań na minusach.

W WIG20 rośnie o ok. 0,7 proc. kurs Dino Polska. Pozostałe spółki z tego indeksu zniżkują.

O ok. 2,3 proc. spada kurs akcji Cyfrowego Polsatu. Jeżeli ten trend nie zostanie odwrócony w dalszej części dnia, to spółka przedłuży serię spadkowych sesji do pięciu z rzędu.

Najmocniej w WIG20 spadają walory Budimeksu, którego akcje są wyceniane niżej o ok. 4,2 proc. Zamknięcie notowań spadkiem będzie oznaczało dla spółki drugą z rzędu sesję w spadkowym trendzie.

WIG20

mWIG 40. Notowania w powyborczy poniedziałek

W indeksie średnich spółek najmocniej rośnie kurs akcji Huuuge Games ( +2,5 proc.) oraz GreenX (+2,7 proc.)

Wzrost kursu akcji notuje również Bank Handlowy, którego papiery drożeją o ok. 2 proc. Po piątkowej sesji, spółka poinformowała, że bank chce przeznaczyć na dywidendę kwotę 1,45 mld zł z zysku za 2023 r., co daje 11,15 zł na akcję. Dodatkowo na kapitał rezerwowy Bank Handlowy chce przeznaczyć 800,3 mln zł, a nie jak wcześniej proponowano 804,9 mln zł.

Delikatnie rośnie o ok. 0,2 proc. rośnie kurs akcji Asseco Poland. Dyrektor pionu Business Intelligence w Asseco Poland Jarosław Bryl poinformował PAP Biznes, że spółka pracuje obecnie nad 7-8 projektami dotyczącymi m.in. wykorzystania modeli LLM/RAG (Large Language Models/ Retrieval augmented generation). Ponadto wskazał, że Asseco nie nałożyło sobie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o budżet na rozwój w ramach AI.

W indeksie średnich spółek największe spadki notuje CCC, którego walory są wyceniane niżej o ponad 3 proc. O ok. 2 proc. spadają również walory AB oraz CI Games.

mWIG40

sWIG 80 w dół

W indeksie małych spółek najlepiej zachowują się walory Decory, której papiery drożeją o ponad 3,4 proc. W pierwszej części sesji pozytywnie zachowują się również walory Śnieżki, której kurs akcji jest wyceniany wyżej o ok. 3 proc..

Liderem spadków w sWIG80 są zniżkujący o prawie 4 proc. Captor Therapeutics oraz Rafako (ok. -2,4 proc.).

sWIG80

Autorka/Autor:Pkarp

Źródło: PAP