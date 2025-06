Ceny ropy znów w górę. Szans na zniżki nie widać

Premier Izraela Benjamin Netanjahu mówił tego dnia, że Iran ma wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, by zbudować dziewięć bomb atomowych.

Światowi przywódcy wzywają do deeskalacji i powrotu Iranu do negocjacji w kwestii programu jądrowego tego państwa.

Rynki przygotowują się na rozwój konfliktu

Rynki ropy przygotowują się na eskalację napięcia na Bliskim Wschodzie i możliwe zakłócenia w dostawach z regionu produkującego ok. 1/3 światowej ropy naftowej.

Izrael dokonał ataku na ogromne złoża gazu w Zatoce Perskiej - doszło do potężnej eksplozji i pożaru w zakładzie przetwórstwa gazu połączonego z gigantycznym irańskim polem South Pars.

- To było naprawdę znaczące uderzenie - ocenił Richard Jonathan Bronze, analityk firmy konsultingowej Energy Aspects Ltd. - Wygląda na to, że jesteśmy w cyklu eskalacji konfliktu i pojawiają się pytania, czy Izrael zamierza zaatakować więcej irańskiej infrastruktury energetycznej - dodał.