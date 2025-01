ZUS ruszył z wysyłką kilku milionów listów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę około 10,4 milionów deklaracji podatkowych PIT za 2024 rok. Formularze trafią do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego.

Deklaracje podatkowe za 2024 rok

Do końca lutego ZUS wyśle deklaracje podatkową do wszystkich, którzy w 2024 r. choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS. Zakład poinformował, że z ok. 10,4 mln wysyłanych deklaracji, zdecydowaną większość otrzymają emeryci i renciści. Pozostałe formularze trafią m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

Dla kogo PIT-11

ZUS przypomniał, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 i złożyć je w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5 proc. podatku do organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.