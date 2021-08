Zasiłek rodzinny. Ostatnie godziny na złożenie wniosku, by zachować ciągłość wypłaty

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Należy pamiętać, że złożenie wniosku do końca sierpnia zagwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia. Wniosek można złożyć przez internet.

Zasiłek rodzinny przysługuje obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole - maksymalnie do ukończenia 21 lat. W przypadku dziecka z niepełnosprawnościami do ukończenia 24 lat, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej.

O zasiłek rodzinny mogą się również ubiegać pełnoletnie osoby uczące się, które nie są na utrzymaniu rodziców. Dotyczy to sytuacji, w której rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty. W takim przypadku świadczenie przysługuje do ukończenia 24 lat.

Zasiłek rodzinny - wniosek

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego. Wnioski można składać od 1 lipca przez internet, a od 1 sierpnia także w tradycyjnej formie papierowej w urzędzie.

W przypadku drogi elektronicznej, wnioski o zasiłek rodzinny są przyjmowane za pośrednictwem portalu Emp@tia lub ePUAP (epuap.gov.pl). By udało się złożyć wniosek online, potrzebny jest bezpieczny podpis elektroniczny albo profil zaufany.

Do wniosku należy dołączyć:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeżeli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat,

- zaświadczenie lub oświadczenie o dochodzie rodziny - w przypadku dziecka powyżej 18. roku życia - oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,

- w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

- w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją – kopię aktów zgonu rodziców,

- w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski – kopię karty pobytu,

- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

Zasiłek rodzinny - terminy

Należy jednak pamiętać o ważnych terminach. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada. Oznacza to zachowanie ciągłości wypłaty świadczenia.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia. Z kolei, jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek w okresie od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wysokość zasiłku rodzinnego 2021

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

- 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

- 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

W określonych przypadkach możliwe jest uzyskanie świadczenia pomimo przekroczenia kryterium dochodowego. Przy przyznawaniu zasiłków rodzinnych obowiązuje bowiem zasada "złotówka za złotówkę". Dzięki temu mechanizmowi przekroczenie limitu dochodów np. o 30 zł nie będzie oznaczać całkowitą utratę zasiłku, ale jego pomniejszenie o kwotę 30 zł.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes