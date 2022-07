Wakacje kredytowe w PKO BP. Jak i gdzie złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat?

czytaj dalej

Cieszę się, że nie ma gwałtownego skoku inflacji, ale jeszcze za wcześnie, by odtrąbić odwrót inflacji - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Poinformował także, że tarcze antyinflacyjne zostaną przedłużone do końca roku. Niedawno tarcze zostały przedłużone do końca października.