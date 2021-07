Pieniądze z rozliczeń kredytów czekają w bankach na klientów

Pieniądze klientów czekają w bankach

- Biorąc pod uwagę, ile banki udzielają kredytów konsumpcyjnych, to zawsze znajdzie się kilku, którzy zapomną o możliwości odebrania prowizji. Przy dużych bankach, udzielających milionów kredytów, takich osób może być tysiące. I trzeba pamiętać, że to nie są duże kwoty. To czasami może być kilka złotych do odebrania – powiedział Norbert Jeziolowicz, dyrektor w ZBP.