"Ponad 1,4 miliona wnioskodawców już wie, że otrzymało ulgę"

Wakacje składkowe - lawina wniosków

Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznano już przeszło 1,4 mln ulg. "Według danych z 7 stycznia 2025 r. przedsiębiorcy złożyli ponad 1,6 mln wniosków o zwolnienie z opłacenia składek, w tym przeszło 1,3 mln w listopadzie za grudzień z terminem płatności do 20 stycznia" - dodał. Za styczeń złożono 322,9 tys. wniosków, a w odniesieniu do lutego 8,8 tys. "Ponad 1,4 mln wnioskodawców (1,2 mln osób za grudzień i blisko 200 tys. za styczeń) już wie, że otrzymało ulgę" - poinformował ZUS. Wyjaśnił, że chodzi o płatników opłacających składki na zasadach ogólnych (to największa grupa płatników składek). - W niektórych przypadkach niezbędne jest usunięcie braków formalnych, co może wydłużyć rozpatrywanie sprawy. Warto przy tym pamiętać, że im szybciej klient uzupełni braki formalne, tym szybciej zakończy się obsługa wniosku o wakacje składkowe - przypomniał rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka. Jak wyjaśnił ZUS, najbardziej skomplikowane kwestie, które w jednostkowych sprawach nie pozwalają na podjęcie rozstrzygnięcia zakład wyjaśnia z płatnikami. ZUS rozpatruje wnioski o wakacje składkowe automatycznie. Wszelkie informacje w tej sprawie można znaleźć na swoim profilu w PUE ZUS/eZUS. Informację o tym, że na PUE ZUS/eZUS jest nowa wiadomość na ten temat ZUS wyśle dodatkowo na e-mail lub numer telefonu, który przedsiębiorca podał na swoim koncie PUE ZUS/eZUS. Informacje o przyznanych ulgach widnieją na profilach płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W przypadku rozstrzygnięcia o częściowym zwolnieniu lub nie przyznaniu ulgi przedsiębiorcy, decyzja wydawana przez Zakład przekazywana jest na konto płatnika na PUE ZUS/eZUS. Można się od niej odwołać do sądu za pośrednictwem ZUS. W razie odmownej decyzji należne składki za grudzień płatnik będzie musiał uregulować w standardowym terminie, czyli do 20. stycznia. Wówczas możliwe jest złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie należności na raty. Mogą to zrobić również płatnicy, z którymi ZUS wyjaśnia wątpliwości w sprawie.