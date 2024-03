Wakacje kredytowe nie dla wszystkich. Wyjaśniamy

Wakacje kredytowe 2024. Zasady i warunki

W projekcie ustawy zapisano również zmiany dotyczące Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy, okres pomocy z Funduszu ma zostać wydłużony do 40 miesięcy, a wartość maksymalnego wsparcia ma pójść w górę do 3 tys. zł miesięcznie.

Wakacje kredytowe 2024. Dla kogo?

- musi ponosić wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30 proc. dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku). Kredytobiorca może być zwolniony z tego wymogu, jeżeli utrzymuje co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek),