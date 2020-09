Rząd szykuje zmiany w podatkach. Oto, kto może zapłacić więcej

Rząd chce zlikwidować tak zwaną ulgę abolicyjną w PIT - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. To oznacza, że część Polaków pracujących za granicą może być zobowiązana do zapłaty dodatkowego podatku w Polsce.

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT, zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz innych ustaw. Jedna ze zmian, które ma wprowadzić ustawa (jej projekt nie został jeszcze opublikowany), zakłada zniesienie tak zwanej ulgi abolicyjnej. Jak zaznaczają eksperci, oznacza to znaczny wzrost opodatkowania dla części osób wykonujących pracę poza Polską.

Dzięki zastosowaniu ulgi abolicyjnej Polacy, którzy uzyskują dochody za granicą, nie muszą dopłacać różnicy między podatkiem zagranicznym a tym w kraju. W efekcie dochód zagraniczny należy jedynie wykazać, bez obowiązku zapłaty dodatkowego podatku. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby wykonujące pracę za granicą, ale - co ważne - pozostające jednocześnie polskimi rezydentami podatkowymi.

Pracujący poza Polską zapłacą więcej

"W przypadku ulgi abolicyjnej, osoby podlegające specjalnym reżimom podatkowym za granicą, powodującym zmniejszenie, zaniechanie lub zwolnienie z podatku za granicą nie musiały płacić podatku w Polsce (o ile nie miały innego polskiego dochodu). Jednak w razie likwidacji tej ulgi osoby te będą musiały zadeklarować i zapłacić różnicę pomiędzy podatkiem zapłaconym za granicą a właściwym dla tego dochodu w Polsce. W przypadku, gdy nie było podatku za granicą (np. ze względu na zwolnienia podatkowe), to podatnik zapłaci pełny polski podatek" - tłumaczą w czwartkowym komunikacie.

Skutki "mogą być dramatyczne"

Eksperci radzą, by sprawdzać, które kraje ratyfikowały Konwencję MLI, zmieniającą metodę unikania podwójnego opodatkowania.

Pytania o konwencję

O sprawie Konwencji MLI i kwestii rozliczeń podatkowych Polaków pracujących za granicą pisaliśmy niemal dokładnie trzy lata temu, kiedy ustawa o jej ratyfikacji wpłynęła do Sejmu. Co wówczas mówiło Ministerstwo Finansów?

"Polacy pracujący za granicą nie będą płacić podatku od dochodów zagranicznych w Polsce" - podkreślano. Wskazywano, że głównie dlatego, że do tych osób będzie stosowana właśnie tzw. ulga abolicyjna na podstawie przepisów ustawy o PIT.

Natomiast jeśli ktoś wyjeżdża do pracy za granicą na krótki czas i wraca do Polski to może podlegać opodatkowaniu w Polsce, ale wówczas zastosowanie znajdzie wspomniany wyżej przepis o uldze abolicyjnej - podkreślano.