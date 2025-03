Tyle zarabiamy. Nowe dane

Połowa Polaków zarabiała we wrześniu 2024 roku poniżej 6683,15 złotego - tyle wyniosła mediana wynagrodzeń, o której poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). Dodał, że mediana była niższa o 17,2 procent od przeciętnego wynagrodzenia brutto.

GUS od września publikuje medianę wynagrodzeń w gospodarce narodowej, co - jak uzasadnia - ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby informacyjne.

Tyle zarabiają Polacy

We wrześniu 2024 r. 10,0 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4300,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10,0 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 12 658,16 zł (decyl dziewiąty).