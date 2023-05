Kiedy obniżka stóp procentowych? Główny ekonomista PKO BP wskazuje możliwy termin

Mieliśmy bardzo agresywne zacieśnienie polityki pieniężnej - ocenił główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. - Nie spodziewamy się, aby w Polsce konieczny okazał się powrót do podwyżek stóp procentowych, sądzimy, że pod koniec roku, na jesieni, może dojść do obniżek – dodał.

Polska uniknęła technicznej recesji

Podczas konferencji główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak mówił, że dane z polskiej gospodarki wyglądają "wyjątkowo solidnie". - Niedawne dane na temat wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale tego roku okazały się lepsze niż oczekiwano. Wynika z nich, że Polska uniknęła nawet technicznej recesji – powiedział ekonomista. GUS podał, że w I kw.2023 r. w porównaniu do I kw. 2022 r. spadł o 0,2 proc., zaś w stosunku do IV kw. 2022 r. – wzrósł o 3,9 proc. Ekonomista PKO BP zwrócił uwagę, że wkrótce wzrost gospodarczy zacznie przyspieszać, kiedy spadek inflacji sprawi, że wynagrodzenia znowu zaczną realnie rosnąć. - Jednocześnie eksport i inwestycje radzą sobie dobrze. Wierzymy, że inwestycje będą rosnąć także w kolejnych kwartałach – dodał Piotr Bujak. Stwierdził także, że polski rachunek bieżący notuje ostatnio silną poprawę i że można się spodziewać, że do końca roku bieżącego Polska będzie notować nadwyżkę na rachunku bieżącym. Jego zdaniem, można także spodziewać się szybkiego spadku inflacji, co wynika m.in. ze spadku cen żywności na świecie oraz ze spadku cen paliw. Poza tym na inflację w Polsce wpływa polityka pieniężna. - Mieliśmy bardzo agresywne zacieśnienie polityki pieniężnej – powiedział ekonomista. – Nie spodziewamy się, aby w Polsce konieczny okazał się powrót do podwyżek stóp procentowych, sądzimy, że pod koniec roku, na jesieni, może dojść do obniżek – dodał.