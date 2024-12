Duży bank ostrzega przed oszustami. Komunikat

Przestępcy wysyłają wiadomości e-mail oraz SMS, w których podszywają się pod nas i nakłaniają do podania danych wrażliwych - ostrzega Santander Bank Polska.

"Wiadomość zawiera link, który kieruje do strony podszywającej się pod naszą stronę bankowości internetowej" - czytamy w komunikacie Santandera.

Jak dodano, "jeśli podasz swoje dane trafią one w ręce oszustów! Przestępcom zależy na uzyskaniu Twoich danych i dostępu do konta, aby ukraść pieniądze".

Jak się nie dać oszukać

"Pamiętaj – my nie wysyłamy wiadomości e-mail oraz SMS z linkami!" - ostrzega bank. "Nigdy nie prosimy o logowanie się do bankowości internetowej lub podanie danych kart płatniczych przez wysyłanie linków w wiadomościach SMS czy e-mail" - czytamy.

Bank zaleca, aby sprawdzać adresy i certyfikaty stron internetowych, na których podajemy swoje dane i dane do logowania. "Loguj się tylko przez aplikację mobilną lub nasze oficjalne strony do logowania" - wyjaśnia.

Jak rozpoznać phishing

Phishing to metoda, która polega na wysyłaniu fałszywych e-maili lub SMS-ów. Przestępcy podszywają się pod jakąś osobę lub firmę i rozsyłają wiadomości z linkiem lub załącznikiem. Link zazwyczaj prowadzi do nieprawdziwej strony szybkich płatności lub strony logowania do bankowości elektronicznej.