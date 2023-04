Tyle wyniosły przeciętne zarobki Polaków w marcu 2023. Nowe dane GUS

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2023 roku wyniosło 7508,34 złotego - podał Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to wzrost o 12,6 procent rok do roku. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze wzrosło w ujęciu rocznym o 0,5 procent i wyniosło nieco ponad 6,5 miliona etatów.

Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w marcu 2023

Jak podał GUS, "względem lutego 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 6,3 procent", a "w stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się o 0,1 procent".

"Wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w marcu 2023 r. względem lutego 2023 r. spowodowany był kontynuacją wypłat, m.in. premii i nagród rocznych, jubileuszowych, premii kwartalnych, rozliczenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, podwyższeniem wynagrodzeń, a także wypłatami odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń)" - napisano.

Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w marcu 2023 - komentarze

"W marcu tempo wzrostu wynagrodzeń spadło z 13,6 do 12,6 proc." - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Ich zdaniem "przyszłe miesiące przyniosą nieco wolniejszy wzrost wynagrodzeń". "Spodziewamy się, że wynagrodzenia zaczną rosnąć szybciej w drugiej połowie roku" - napisali na Twitterze.

"Marzec przyniósł kolejne sygnały schładzania rynku pracy. Zatrudnienie w górę o 0,5 proc. rdr, ale w stosunku do lutego spadek o 9 tys. etatów. Płace wzrosły o 12,6 proc. rdr vs. 13,6 proc. rdr w lutym. Presja płacowa utrzymuje się, a niższy niż w lutym wzrost, to głównie efekt wysokiej bazy" - zaznaczyli ekonomiści ING Banku Śląskiego.