Rachunki za prąd w górę. Nowa stawka u dużego dostawcy

O nowych, wyższych stawkach innogy poinformowało w listach wysyłanych do klientów. Wynika z nich, że od 1 lutego 2021 roku podstawowa stawka za kWh przez całą dobę w taryfie G11 (obejmującej gospodarstwa domowe) wynosi 0,4059 zł brutto. Poprzednio stawka wynosiła 0,3930 zł/kWh. Oznacza to wzrost o ok. 3,3 procent.

Innogy to jedna z firm energetycznych, która sama kształtuje cennik. Nie musi w tym celu składać wniosku taryfowego do Urzędu Regulacji Energetyki, inaczej niż kontrolowani przez państwo sprzedawcy: Enea, Energa Obrót, PGE Obrót i Tauron Sprzedaż.

Wzrost rachunków za prąd

Wyższe taryfy to niejedyna zmiana na rachunkach za prąd. Od stycznia 2021 roku w części rachunku pobieranej przez dystrybutorów pojawiła się bowiem nowa pozycja - tak zwana opłata mocowa. Natomiast tak zwana opłata OZE, która przez ostatnie trzy lata była zerowa, teraz ma dodatnią wartość - stawka w wysokości 2,20 zł/MWh. Jednocześnie opłata kogeneracyjna została zmniejszona się do zera.

Z wyliczeń URE wynika, że zmiany taryf na bieżący rok spowodują łącznie dla sprzedaży i dystrybucji, a więc również z uwzględnieniem opłaty mocowej i innych opłat, że rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną od ok. 9 do ponad 10 procent, co przekłada się na kwotowy wzrost płatności o ok. 8 zł miesięcznie.