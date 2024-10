Pracownicze Plany Kapitałowe. W trzy miesiące Polacy wypłacili rekordową kwotę

Niskie zaufanie Polaków do systemu ubezpieczeń

Cytowany przez gazetę dr Łukasz Wacławik z wydziału zarządzania krakowskiej AGH przyznał, że w Polsce wciąż jest niskie zaufanie do systemu ubezpieczeń społecznych i samego ZUS. Wielu rodaków nie wierzy, że to, co dziś oszczędzamy - w ZUS czy w OFE - na starość odzyskamy. - Tak samo wielu rodaków z pewnym dystansem traktuje PPK. Co prawda przystąpili do programu, ale chcą go co jakiś czas testować, aby sprawdzić, czy rzeczywiście pieniądze można z zyskiem wypłacać - powiedział gazecie Wacławik.