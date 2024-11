"Pogłębiają się stare problemy". Padł rekord

Blisko 2,6 miliona Polaków zalega z płatnościami, ich zobowiązania we wrześniu zwiększyły się, osiągając najwyższy w historii poziom 86,5 miliarda złotych - wynika z raportu BIG InfoMonitor. Rekordzistą, jeśli chodzi o wartość zadłużenia, jest 68-letni mężczyzna z długiem wynoszącym 90 milionów złotych.

We wrześniu zwiększyły się pozakredytowe i kredytowe zobowiązania konsumentów o 2,9 mld zł rok do roku, czyli o 3,5 proc. Osiągnęły tym samym rekordowy poziom 86,5 mld zł - wynika z raportu BIG InfoMonitor.

"Pogłębiają się stare problemy finansowe Polaków"

W publikacji zauważono, że tempo przyrostu zadłużenia Polaków "wyhamowało", gdyż rok wcześniej wzrost notowany był o 6,6 mld zł (8,4 proc.). "Obecnie, mimo że łączny dług osiągnął na koniec września rekordową wartość (...), niesolidnych dłużników ubyło o 116 tys. 790 osób" - poinformowano. Dodano, że zmniejszyła się też liczba osób, które jednocześnie zalegają kredytowo i pozakredytowo o ok. 55 tys. osób do łącznie ponad 484 tys. osób.

"W rezultacie średnie przeterminowane zobowiązanie jednej osoby z tytułu nieuregulowanego czynszu, alimentów, rat pożyczek, kredytów, opłat sądowych, kar za jazdę bez biletu i bieżących rachunków m.in. za telefon czy internet, wzrosło o 2 tys. 525 do blisko 33,5 tys. zł" - wskazano.

Według autorów raportu oznacza to, że "pogłębiają się stare problemy finansowe Polaków". Według badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor, 60 proc. osób zadłużonych deklaruje, że wzrost kosztów życia generuje zadłużenie i utrudnia jego spłatę. Ponad jedna trzecia (38 proc.) przyznała, że ma kłopoty finansowe, choć - jak zauważono - stanowi to wynik najniższy od trzech lat.

"Braku pieniędzy na bieżące zobowiązania i podstawowe wydatki nie doświadczyło 49 proc. Polaków, co z kolei jest wynikiem najkorzystniejszym od 2019 r." - dodano. Zgodnie z badaniem osoby, którym brakuje pieniędzy, najczęściej radzą sobie poprzez ograniczanie wydatków do minimum (58 proc.). Natomiast najczęściej jako główną przyczynę problemów finansowych Polacy uznają niskie zarobki (26 proc.).

Wzrost zaległych zobowiązań pozakredytowych

Wyjaśniono, że chodzi o opóźnione płatności o co najmniej 30 dni na kwotę min. 200 zł. "Są to różnego rodzaju rachunki np. za media, czynsz, telefon i internet, a także alimenty, opłaty karne za jazdę bez biletu, nieuregulowane koszty sądowe czy zobowiązania wobec ubezpieczycieli i firm windykacyjnych oraz oczywiście kredyty i pożyczki" - dodano.

Zaległe zobowiązania pozakredytowe zwiększyły się o prawie 499 mln zł (+1,1 proc.) do 46,8 mld zł i należą one do blisko 2 mln osób.