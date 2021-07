Rzecznik przedsiębiorców chce zmian w Polskim Ładzie. Jest petycja do premiera

Petycja Rzecznika MŚP ws. zmian w podatku liniowym w Polskim Ładzie

"Propozycje Polskiego Ładu związane z proporcjonalną do dochodu składką zdrowotną, nieodliczalną od podatku, podwyższa obciążenia publiczno-prawne przy tej formie opodatkowania o prawie 50 proc. Należy się temu sprzeciwić. Dlatego w ramach trwających konsultacji społecznych zachęcam do podpisania umieszczonej na naszej stronie petycji, która ma na celu utrzymanie podatku liniowego w dotychczasowym kształcie" – podsumował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Napisano, że w prowadzony niemal dwie dekady temu 19 proc podatek liniowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą był jedną z najważniejszych pro-przedsiębiorczych zmian po upadku komunizmu w 1989 roku. Jego wprowadzenie pomogło Polsce wejść na ścieżkę szybkiego rozwoju ekonomicznego. Przejrzystość i prostota tego podatku zachęcała bowiem wielu, zwłaszcza młodych Polaków, do zakładania własnych firm, budowania dobrobytu i wzmacniania polskiej gospodarki. Systematycznie wzrastała od lat liczba podatników rozliczających się w ten sposób. Zyskał również budżet państwa, gdyż od chwili jego wprowadzenia wpływy do budżetu systematycznie rosły - wskazano.

Polski Ład - proponowane zmiany

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.