Ile pieniędzy Polska otrzymała z UE? Minister podała "bilans na czysto"

W środę wypada 20. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Do marca 2024 roku nasz kraj otrzymał z UE 261 miliardów euro, a wpłacił 85,8 miliarda euro - powiedziała we wtorek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - Dla wszystkich tych, którzy mówią, że dopłacamy do Unii Europejskiej: jest naprawdę dokładnie odwrotnie - podkreśliła szefowa MFiPR.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas wtorkowej konferencji prasowej była pytana o bilans zysków-strat Polski w Unii Europejskiej. Jak przekazała, "od 2004 roku do marca 2024 roku wartość transferu z budżetu Unii Europejskiej do Polski wyniosła 261 miliardów euro". - Z czego około 165 miliardów euro stanowiły środki przekazane na realizację projektów w ramach funduszy polityki spójności, 11,4 miliarda euro to Krajowy Plan Odbudowy, a 78 miliardów euro przekazano na wspólną politykę rolną - wyliczała minister funduszy i polityki regionalnej.

Szefowa MFiPR dodała, że w tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu UE (w ramach składki członkowskiej) 85,8 mld euro. - Bilans na czysto to plus 175 miliardów euro dla Polski. Dla wszystkich tych, którzy mówią, że dopłacamy do Unii Europejskiej: jest naprawdę dokładnie odwrotnie - podkreśliła minister.

Rewizja KPO

Pełczyńska-Nałęcz przyznała również, że liczy na to, że Rada Ministrów podejmie we wtorek decyzję w sprawie rewizji (warunków otrzymania i wydawania środków) do Krajowego Planu Odbudowy. Dodała, że dopiero po tej decyzji będzie mogła udzielić informacji, co znalazło, a co nie znalazło się w rewizji i jakie są rozbieżności między polskim rządem a Komisją Europejską w tej sprawie.

- Rada Ministrów będzie podejmowała - mam nadzieję podejmie pozytywną - decyzję akceptującą dokument, który (...) jest formalnym dokumentem składającym rewizję do Krajowego Planu Odbudowy. (...) Przez ostatni miesiąc bardzo intensywnie - to było ponad 50 spotkań negocjacyjnych na różnych poziomach - negocjowaliśmy (z Komisją Europejską - red.) wstępnie ten dokument, natomiast jego ostateczny kształt zależy od decyzji Rady Ministrów - powiedziała minister.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

Autorka/Autor:mb/ams

Źródło: PAP