Właściciele nieruchomości zapłacą więcej

W 2024 roku wzrosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Podwyżka jest znacząca - o 15 procent. Wprawdzie o ostatecznej wysokości daniny decydują samorządy, jednak wiele gmin decyduje się na zastosowanie najwyższych możliwych stawek.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości są co roku podawane w obwieszczeniu ministra finansów, ale o ostatecznej wysokości daniny decydują samorządy. Rady gmin i miast właśnie podejmują uchwały w tej sprawie, kolejne decydują się na zastosowanie maksymalnych możliwych stawek.

Górne granice stawek podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o dane publikowane przez prezesa GUS. W lipcu został opublikowany komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w którym poinformowano, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2022 roku wyniósł 115,0. Oznacza to wzrost cen o 15 proc. rok do roku. O tyle właśnie wzrosną maksymalne stawki podatków lokalnych. Konkretne kwoty zostały opublikowane na początku sierpnia w Monitorze Polskim.

Podatek od nieruchomości 2024 - maksymalne stawki

Podatek od nieruchomości opłacają posiadacze na przykład gruntów, mieszkań, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z obowiązku odprowadzania daniny muszą się wywiązać użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a w niektórych przypadkach również posiadacze zależni nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2024 rok dla:

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 1,34 zł od 1 m2 powierzchni (w 2023 roku było to 1,16 zł),

budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 33,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2023 roku było to 28,78 zł).

W przypadku mieszkania obecna maksymalna stawka podatku od nieruchomości wynosi 1 zł za m2. W przyszłym roku wzrośnie do 1,15 zł.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Na razie musimy jeszcze poczekać na efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed kilku dni, za sprawą którego część właścicieli mieszkań będzie płaciła niższy podatek od nieruchomości niż dotychczas. - Jest to rewolucja - ocenił w rozmowie z TVN24 Biznes Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakcie.

Trybunał Konstytucyjne w środę uznał, że opodatkowanie miejsca garażowego posiadającego księgę wieczystą w budynkach wielorodzinnych stawką wyższą niż garażu bez odrębnej własności jest niezgodne z konstytucją. Trybunał argumentował, że posiadanie miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu stanowi immanentny element mieszkania.

Skutki tej decyzji będą odczuwalne za kilkanaście miesięcy. - Podatnicy będą mogli skorzystać z wyroku Trybunału Konstytucyjnego od 1 stycznia 2025 roku, dlatego że Trybunał odroczył utratę mocy obowiązujących przepisów do końca 2024 roku - tłumaczył główny doradca podatkowy w inFakcie.

Podatek od nieruchomości. Do kiedy musimy go zapłacić?

Podatek od nieruchomości opłacamy na dwa sposoby. Pierwszy to jednorazowo - gdy jego wartość nie przekracza 100 zł, w pierwszym terminie do 15 marca. W sytuacji, gdy otrzymamy od władz gminy informację z wyliczeniem stawki podatku po tej dacie, to obowiązuje nas 14-dniowy termin na dokonanie opłaty.

Jeśli podatek od nieruchomości jest wyższy niż 100 zł, to możemy go opłacić w 4 terminach i 4 ratach: - do 15 marca, - do 15 maja, - do 15 września, - do 15 listopada.

Podatek od nieruchomości możemy zapłacić na 3 sposoby: przelewem na konto gminy, w kasie gminy lub jeśli gmina wyznaczy inkasenta, to u niego.

Wysokość podatku zależy od powierzchni gruntów i budynków lub ich części oraz stawki podatku, która obowiązuje w gminie.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes