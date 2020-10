Od dziś zmiany w podatku od spadków i darowizn

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dzięki temu zwiększa się krąg uprawnionych do zwolnienia z daniny - chodzi tu między innymi o wychowanków rodzin zastępczych.

Zgodnie z nowelizacją do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn będą mieć prawo m.in. wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W myśl nowych przepisów, dziedziczenie lub darowizna będzie zwolniona od podatku także w przypadku osób, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Zmiany w podatku od spadków i darowizn

Autorzy przepisów argumentowali, że dzieci w zastępczej opiece rodzinnej czy rodzinnym domu dziecka wychowywane są w większości przypadków przez całe swoje dzieciństwo, w wielu przypadkach uważają swoich opiekunów za prawdziwych rodziców i odwrotnie - opiekunowie uważają je za własne już do końca życia.

Podatek od spadków i darowizn

Co do zasady wszystkie darowizny są opodatkowane. Podatku od spadku i darowizn można jednak uniknąć w określonych przypadkach. Wiele zależy od stopnia pokrewieństwa i co za tym idzie przynależności od odpowiedniej grupy podatkowej.