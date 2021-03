Szef handlowej "Solidarności" chce rozszerzenia nowego podatku

Według danych GUS w styczniu tego roku udział e-handlu w całej sprzedaży detalicznej wyniósł 9,8 procent, podczas gdy w grudniu było to 9,1 procent, a w listopadzie 11,4 procent. "W czasie pandemii wielkie sieci rozbudowały swoje kanały handlu w sieci. Nie widzę żadnego powodu, dla którego ten segment miałby być wyłączony z podatku handlowego" - stwierdził Alfred Bujara w komunikacie zamieszczonym na stronie NSZZ "Solidarność".

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł we wtorek , że polski podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE w dziedzinie pomocy państwa. Tym samym Trybunał oddalił odwołanie Komisji Europejskiej w tej sprawie i utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Sądu UE.

W ocenie Bujary "wielkie sieci handlowe nie przerzucą kosztów nowego podatku na klientów". Wyraził jednak obawę, że obciążą nimi pracowników. "Konkurencja cenowa pomiędzy wielkimi sieciami jest tak ostra, że raczej nie zdecydują się one na podniesienie cen. Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że znów będą one szukać oszczędności na pracownikach. Już w 2016 roku, w trakcie prac nad ustawą o podatku handlowym wskazywaliśmy, że jest to rozwiązanie dobre i potrzebne, ale musi zostać obudowane instrumentami chroniącymi pracowników. Tak się jednak nie stało" - wskazał szef handlowej "Solidarności".