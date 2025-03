- Jeśli chodzi o podatek Belki, to pracujemy nad mechanizmem jego obniżenia - powiedział w Radiu Zet szef MF.

Zmiany w podatku Belki zostały zapowiedziane w 100 konkretach na 100 dni rządu, obietnicy wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Propozycje w tej sprawie zostały przedstawione przez MF w marcu ubiegłego roku, jednak do tej pory nie zyskały one formy konkretnego projektu.

W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Jarosław Neneman w połowie stycznia napisał, że projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania dochodów (przychodów) do wysokości ogłaszanego corocznie limitu, ustalanego w odniesieniu do rocznej kwoty oszczędności i inwestycji kapitałowych w wysokości 100 tys. zł.

Podatek katastralny i cyfrowy

Stan finansów publicznych

Szef MF, zapytany w poniedziałek o sytuację finansów publicznych, zapewnił, że dzięki wpływom z VAT i CIT "jesteśmy w stanie utrzymać je w dobrej kondycji". - Dziś będziemy publikować szczegółowe dane za pierwsze dwa miesiące (2025 r. - red,), ale już teraz mogę powiedzieć, że dochody budżetowe z VAT-u rosną z dwucyfrową dynamiką, 17 proc., to są dochody o 63 miliardów złotych. Rosną również wyraźnie dochody z CIT-u, co stanowiło problem w 2024 roku, tutaj mamy dynamikę 14-procentową - powiedział Domański. - Dochody budżetowe po pierwszych dwóch miesiącach tego roku idą co najmniej zgodnie z planem - dodał. Po styczniu 2025 r. deficyt budżetu państwa wynosił 3,2 mld zł.