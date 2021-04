Największy polski bank gotowy na ugody z frankowiczami

Akcjonariusze PKO Banku Polskiego zdecydowali o utworzeniu funduszu na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych. Jego wielkość to 6,7 miliarda złotych.

- W odpowiedzi na apel przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego pana Jacka Jastrzębskiego w ubiegłym roku, PKO Bank Polski niezwłocznie przystąpił do organizacji działań banku w zakresie wypracowania stanowiska dotyczącego proponowanych ugód - powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło przed głosowaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nad uchwałą w sprawie utworzenia tego funduszu.

"Minimalizuje w naszej ocenie straty banku"

Wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski mówił również przed głosowaniem, że "ugody są - zdaniem przewodniczącego KNF - metodą na to, żeby ograniczyć potencjalne straty wynikające z portfela walutowych kredytów hipotecznych, tych kredytów, które były udzielane w Polsce do roku 2011". Dodał, że PKO BP udzielało takich kredytów.

"Fundusz specjalny"

Kozłowski poinformował, że bank jest pozywany przez klientów z tytułu kredytów walutowych. - Tych pozwów jest już blisko 7 tysięcy mogę już dziś powiedzieć. To jest prawie 7 procent portfela, które mamy objęte pozwami. I skala tych pozwów przekroczyła 1,5 tysiąca w pierwszym kwartale 2021 roku - powiedział. Jak dodał, w ponad 2/3 przypadków sądy powszechne w pierwszej instancji unieważniają umowy, w drugiej instancji - ten wskaźnik jest bardzo podobny.

Wcześniej, przed głosowaniem, na początku obrad NWZA, Kozłowski w imieniu zarządu PKO BP złożył wniosek o przełożenie NWZA do 21 maja br., poparł go przedstawiciel Skarbu Państwa (29,43-proc. udział w akcjonariacie). Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.

Wniosek ten tłumaczył m.in. tym, że część akcjonariuszy sygnalizowała, iż decyzje dotyczące ugód w sprawach walutowych kredytów mieszkaniowych trzeba opóźnić, by poczekać na wyrok Sądu Najwyższego i TSUE. Poinformował, że inni akcjonariusze oceniali z kolei, że dalsze czekanie jest bezcelowe. Dodał, że PKO BP jest przygotowany na każdą decyzję akcjonariuszy w tej sprawie.

Inne banki

Rozwiązanie testuje też mBank. "Test jest niezbędny do podjęcia decyzji, czy i na jakich warunkach bank będzie ewentualnie oferować ugody w przyszłości" - poinformował dwa tygodnie temu Departament Komunikacji i Strategii Marketingowej mBanku.

Wyrok TSUE

"Zagadnienia prawne przedstawione przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia składowi całej Izby Cywilnej dotyczą wprawdzie interpretacji prawa krajowego, do dokonywania której wyłącznie uprawnione są sądy krajowe, jednak wyrok TSUE może tworzyć istotny kontekst interpretacyjny dla odpowiedzi na niektóre spośród pytań zawartych we wniosku Pierwszego Prezesa SN" - wyjaśnili przedstawiciele SN w komunikacie.