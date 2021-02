Zimny prysznic dla zarabiających za granicą. Nadchodzą zmiany w uldze abolicyjnej

Ulga abolicyjna

- Pełną wartość ulgi abolicyjnej będzie można jeszcze odliczyć w zeznaniu za 2020 rok, składanym do końca kwietnia. Zmiana dotyczy bowiem dochodów osiąganych po 1 stycznia 2021 roku. W efekcie wprowadzonych zmian można się spodziewać, że wielu podatników zdecyduje się na stałe przenieść rezydencję podatkową za granicę - ocenia doradca podatkowy, menedżer projektu w dziale doradztwa podatkowego EY Polska Rafał Frączyk.

Dwie metody

Zmiana w uldze abolicyjnej

Zmiana wprowadzona od 1 stycznia 2021 roku limituje ulgę abolicyjną do kwoty 1360 złotych rocznie. Według Frączyka w praktyce oznacza to, że w wielu przypadkach polscy podatnicy będą musieli dopłacić podatek do polskiego urzędu skarbowego od dochodu uzyskanego i opodatkowanego za granicą.