Nowy obowiązek firm energetycznych

Opłaty za żłobki rosną w kolejnych miastach, i to skokowo, co powoduje zrozumiały niepokój rodziców. Tymczasem założenie jest takie, że sfinansuje je nowy rządowy program - Aktywny rodzic. - Co do zasady jest bardzo dobry - mówi Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy. - Ma wspierać rodziców, ale też samorządy - wyjaśnia.