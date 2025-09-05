Niezawodna w kryzysowych sytuacjach. Niektóre banki "wydały nawet rekomendacje"

Gotówka zyskuje w oczach Polaków jako pewny środek płatniczy w sytuacjach kryzysowych - poinformował "Puls Biznesu". Na wzrost popularności papierowych pieniędzy wpłynąć miały pandemia oraz wojna w Ukrainie.

Jak podał "PB", wartość gotówki znajdującej się w obrocie sięgnęła na koniec sierpnia 443 mld zł i od początku roku wzrosła o 7,4 proc.

Wzrost znaczenia gotówki

"Narodowy Bank Polski (NBP) szacuje, że wartość obrotu pieniędzmi w postaci fizycznej w całym 2025 r. będzie o ok. 10 proc. większa niż w poprzednim" - poinformowano.

Dodano, że wzrost znaczenia gotówki wynika z pandemii i wojny w Ukrainie. "Banki centralne niektórych krajów wydały nawet rekomendacje dotyczące utrzymywania gotówki w gospodarstwach domowych - część wyraźnie określiła niezbędne kwoty" - wskazano.

Gotówka zyskuje na popularności

Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, powiedział gazecie, że "w 2024 r. wartość pieniądza gotówkowego wzrosła o 9,5 proc. do 413 mld zł, a przez osiem miesięcy bieżącego roku wartość obiegu gotówkowego rosła nieprzerwanie, przekraczając 440 mld zł w sierpniu".

Dodał, że zdecydowaną większość tej kwoty stanowi gotówka zgromadzona przez gospodarstwa domowe w celach przezornościowych, a zaledwie 3 proc. znajduje się w kasach instytucji finansowych.

"PB" podał, że w obiegu znajduje się obecnie 3,3 mld banknotów - najwięcej o nominale 100 oraz 200 zł – po ok. 1 mld sztuk. Banknotów o nominale 500 zł w rękach klientów banków jest obecnie 95 mln.

