Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2021. Czy przysługuje wszystkim rodzicom?

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka to jeden z dodatków do zasiłku rodzinnego. Kiedy on przysługuje i jak się o niego ubiegać? Czy można otrzymać zarówno ten dodatek, jak i tak zwane becikowe?

● Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje osobom otrzymującym zasiłek rodzinny. ● Dodatek jest jednorazowy i wynosi 1000 zł na każde urodzone lub przysposobione dziecko. ● Aby otrzymać dodatek, matka dziecka musi znajdować się pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży. ● Dodatek z tytułu urodzenia dziecka i becikowe to dwa różne świadczenia, a rodzice mający prawo do zasiłku rodzinnego mogą skorzystać z obu.

Osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku rodzinnego mogą ubiegać się o dodatki do tego zasiłku, które powiększą jego kwotę. Poszczególne dodatki mają różną wysokość i kryteria przyznawania.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wysokość

Jednym z dodatków do zasiłku rodzinnego jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka, uregulowany art. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest to dodatek wypłacany jednorazowo, ale w najwyższej kwocie spośród dodatków do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000 zł netto od każdego dziecka. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia.

Dodatek za urodzenie dziecka – dla kogo

Dodatek do rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje: - matce lub ojcu dziecka, - opiekunowi prawnemu dziecka, - opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko nie ukończyło jeszcze pierwszego roku życia, a dodatek nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Aby przysługiwała wypłata zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, konieczne jest ponadto spełnienie jednego warunku. Matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży.

Warunek ten nie dotyczy prawnych i faktycznych opiekunów dziecka oraz osób, które dziecko przysposobiły. Zdarza się również, że kobieta o własnej ciąży dowiedziała się później niż do 10. tygodnia i z tego powodu nie jest w stanie spełnić tego warunku. Przysługuje jej wówczas prawo do odwołania od decyzji odmownej o przyznaniu świadczenia i wykazania, że spełnienie warunku było w jej przypadku niemożliwe.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka a becikowe

Obok dodatku z tytułu urodzenia dziecka funkcjonuje również podobne świadczenie – zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe. Oba świadczenia są jednorazowe, przysługują na każde urodzone lub adoptowane dziecko oraz wynoszą 1000 zł.

Warto jednak pamiętać, że są to dwa różne świadczenia, a becikowe przyznawane jest niezależnie od praw do innych świadczeń i zasiłków wypłacanych w Polsce. Oznacza to, że rodzice spełniający ustanowione kryteria mogą otrzymać zarówno dodatek, jak i zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Głównym kryterium jest w tym przypadku posiadanie prawa do zasiłku rodzinnego, bez którego wypłata dodatku z tytułu urodzenia dziecka jest niemożliwa.

Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Tak jak w przypadku zasiłku rodzinnego, wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka należy składać w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W części gmin obsługą wniosków o świadczenia rodzinne zajmują się lokalne ośrodki pomocy społecznej. Wniosek o dodatek do zasiłku rodzinnego można również złożyć w formie elektronicznej poprzez portal informacyjno-usługowy Emp@tia.

Niezależnie od sposobu złożenia wniosku konieczne jest uzupełnienie go o niezbędny załącznik w postaci zaświadczenia od lekarza lub położnej o pozostawaniu matki pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży.

ZOBACZ >> wzór wniosku o dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Autor:red

Źródło: www.gov.pl