Będzie nowe świadczenie. Ma trafić do 130 tysięcy osób

Osoby uprawnione do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatek dopełniający w wysokości 2520 złotych – zakłada nowelizacja ustawy, którą podpisał prezydent Andrzej Duda. Dodatek będzie wypłacony w maju 2025 roku z wyrównaniem od stycznia.

O podpisaniu nowelizacji ustawy o rencie socjalnej poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta . Nowe świadczenie to wynik prac sejmowej podkomisji, która w maju opowiedziała się za poprawkami do obywatelskiego projektu ustawy w sprawie podwyższenia renty socjalnej. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 4300 zł brutto). Po zmianach dodatek dopełniający będzie dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wysokość dodatkowego świadczenia

Będzie przysługiwał w wysokości 2520 zł. Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość dodatku będzie waloryzowana od 1 marca. Pierwsza wypłata dodatku ma nastąpić w maju 2025 r. w terminach płatności rent socjalnych, z wyrównaniem od 1 stycznia 2025 r. Świadczenie ma trafić do około 130 tys. osób. Obecnie renta socjalna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynoszą 1780,96 zł. W czasie prac nad projektem w Sejmie wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń poinformował, że w resorcie trwają prace nad rozszerzeniem grupy uprawnionych do świadczenia m.in. o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy.