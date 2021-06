300 złotych na dziecko na nowych zasadach. Opublikowano rozporządzenie

Wejście w życie rozporządzenia zbiegnie się w czasie z rozpoczęciem przyjmowania wniosków o świadczenie na nowy rok szkolny. Wszyscy rodzice od 1 lipca będą mogli składać wnioski online: przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS. Wnioski należy złożyć do 30 listopada.

Świadczenie Dobry start w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wsparcie przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

Jakie zmiany?

"W okresie 2021–2031 łączne szacowane koszty obsługi wyniosą ok. 15 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 488 mln zł w omawianym okresie" – informował resort.