Ile zapłacimy za prąd i gaz od lipca? Część klientów może być zaskoczona

Faktury grozy przedstawiające dramatyczne podwyżki cen prądu i gazu zdominowały media społecznościowe. Eksperci przypominają jednak, że są to prognozy obliczane tak, jakby kolejne mechanizmy osłonowe miały nie wejść w życie. A wchodzą. Co ciekawe, część odbiorców za prąd może zapłacić mniej.

Nowe stawki za prąd od 1 lipca 2024 roku

Na całkowitą wysokość rachunku za energię elektryczną składają się koszty jej zakupu oraz dystrybucji. Tarcza osłonowa, obowiązująca do 30 czerwca tego roku, zamrażała obie części rachunku. Jednak tylko do określonego poziomu zużycia energii, czyli tzw. limitu na cały rok. W pierwszej połowie 2024 roku było to 1,5 tys. kWh dla gospodarstwa domowego. W 2023 obowiązywał limit 2 tys. kWh, podniesiony następnie od 1 października do 31 grudnia 2023 do 3 tys. kWh. Po przekroczeniu limitu odbiorca płacił stawkę wyższą. Zamiast 412 zł/MWh było to 693 zł/MWh.