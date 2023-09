Bezpieczny kredyt 2 procent w kolejnym dużym banku. Podano pierwsze dane

Bezpieczny kredyt 2 procent od początku lipca jest oferowany w pierwszych bankach. W ostatnich dniach do programu dołączył mBank. "632 wnioski od czwartku do dziś" - poinformował w mediach społecznościowych Piotr Rutkowski, zastępca rzecznika mBanku. Nowe dane w sprawie "bezpiecznych kredytów" podał też PKO Bank Polski.

Od ponad dwóch miesięcy trwa składanie wniosków o Bezpieczny kredyt 2 procent z programu Pierwsze Mieszkanie. Nowe rozwiązanie do swojej oferty jako pierwsze wprowadziły m.in. PKO BP, Bank Pekao, Alior Bank oraz VeloBank. Do tej listy od czwartku, 14 września dołączył mBank.

PKO BP i mBank o "bezpiecznych kredytach"

Do banku trafiło już kilkaset wniosków w ramach Bezpiecznego Kredytu 2 procent. "632 wnioski o "bezpieczny kredyt" od czwartku do dziś w mBanku" - poinformował we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter) Piotr Rutkowski, zastępca rzecznika mBanku.

Z kolei PKO Bank Polski poinformował w poniedziałek, że w ciągu pierwszych dwóch miesięcy klienci złożyli prawie 17 tys. wniosków, z czego podpisano ponad 2 tys. umów kredytowych.

Zainteresowanie "Bezpiecznym Kredytem 2 procent"

Bezpieczny kredyt 2 procent przewiduje dopłaty do kredytu przez 10 lat, tak aby oprocentowanie zobowiązania przez cały ten okres było na poziomie 2 proc. plus marża banku. Źródłem finansowania dopłat do rat jest istniejący już w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - Rządowy Fundusz Mieszkaniowy.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda informował w ubiegłym tygodniu, że w ramach Bezpiecznego kredytu 2 procent podpisano ponad 7,6 tys. umów na blisko 3 mld zł. Takie kredyty mają być udzielane do 31 grudnia 2027 roku przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK i wprowadzą produkt do swojej oferty.

Program Pierwsze Mieszkanie składa się również z Konta Mieszkaniowego, czyli narzędzia, które ma pomóc w oszczędzaniu na zakup mieszkania. Konto mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. Obecnie Konto Mieszkaniowe oferują trzy banki Alior Bank, Bank Pekao oraz PKO Bank Polski.

PKO BP wprowadził to rozwiązanie do swojej oferty od 10 sierpnia. "W pierwszym miesiącu od momentu wprowadzenia produktu do oferty klienci założyli ponad 900 Kont Mieszkaniowych" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

