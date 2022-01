Podatek w górę. Można spodziewać się podwyżek cen

Od 1 stycznia obowiązuje wyższa 2022 akcyza na alkohol i papierosy. Może to się przełożyć na wzrost cen tych produktów. Z rządowych wyliczeń wynika, że w przypadku butelki wódki o około 1,50 złotego, a paczki papierosów o około 30 groszy. Tylko w 2022 roku w związku z podwyżką akcyzy wpłyną do państwowej kasy dodatkowe 2 miliardy złotych.

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która weszła w życie 1 stycznia 2022 roku.

Akcyza na alkohol i papierosy

Zgodnie z zapisami, od soboty stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosły o 10 procent, a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrosła z obecnych 100 procent do 105 procent całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

Przepisy wprowadziły minimalną stawkę akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100 procent całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia. Stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie została podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 procent.

Autorzy projektu ustawy w uzasadnieniu wskazywali, że "wzrost stawek podatku akcyzowego będzie oznaczać wzrost cen". Z rządowych wyliczeń wynika, że w przypadku przeniesienia obciążeń fiskalnych na konsumentów prawdopodobny wzrost cen wyniesie: w przypadku butelki wódki 40 proc. - ok. 1,50 zł; butelki wina wytrawnego (0,75l) - ok. 16 groszy; półlitrowej puszki piwa - ok. 6 groszy; paczki papierosów - ok. 30 groszy.

Prognozowane ceny po podwyżkach stawek akcyzy (uzasadnienie do projektu) Sejm RP

Mapa drogowa podwyżek akcyzy - 100 miliardów w 10 lat

W ustawie zaproponowano wprowadzenie harmonogramu podwyżek podatku akcyzowego w latach 2023-2027 na: alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 procent; papierosy, tytoń do palenia cygara i cygaretki i wyroby nowatorskie oraz susz tytoniowy poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 procent.

Jak wynikało z oceny skutków regulacji, rząd zakłada, że w 2022 roku dzięki podwyżce do budżetu państwa trafi dodatkowe 2 mld zł. Z kolei w ciągu pierwszych pięciu lat obowiązywania nowych przepisów państwową kasę zasilą 33 mld zł, w ciągu 10 lat - 103 mld zł.

W 2023 roku dodatkowe wpływy do budżetu państwa mają wynieść niemal 4,5 mld zł, w 2024 - prawie 6,7 mld zł, w 2025 - ok. 9 mld zł, 2026 - 11,4 mld zł. Z kolei od 2027 roku do kasy państwa ma trafiać rocznie dodatkowo 14 mld zł.

Autor:mb/ToL, dap

Źródło: TVN24 Biznes