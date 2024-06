W przypadku garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym zastosowanie będzie miała stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych - wynika z informacji zamieszczonej we wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Zmiana przepisów oznacza niższy podatek w przypadku części osób, konieczne będzie jednak złożenie wcześniej w urzędzie gminy nowej informacji o posiadanych nieruchomościach.

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów została zamieszczona informacja o planowanej zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej. Projekt ma zostać opracowany przez Ministerstwo Finansów, a rząd ma przyjąć projektowane przepisy w trzecim kwartale 2024 r.

Różnica między budowlą a budynkiem

Projektowana ustawa ma m.in. wprowadzić nową definicję pojęcia "budowla" i "budynek". Jak wynika z informacji, dotychczas stosowane definicje, które odwołują się do Prawa budowlanego, budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych.

"Proponuje się wprowadzenie do upol (ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - red) autonomicznej definicji pojęcia 'budowla' bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych, a także wyszczególnienie kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle w ustawie podatkowej (załącznik do ustawy). Konieczne jest również wprowadzenie do upol autonomicznej definicji pojęcia 'budynku' bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych, dla zachowania spójności projektowanych regulacji" – czytamy w informacji.

Dodano w niej, że proponowane rozwiązania wyeliminują ponadto obecne wątpliwości dotyczące kwalifikacji pod względem podatkowym niektórych obiektów, takich jak silosy, zbiorniki czy elewatory, a także "doprecyzują zasady opodatkowania części obiektów kompleksowych (np. stacje paliw) i niejednorodnych (np. stadiony)".

Opodatkowanie garaży

"W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie tej zmiany do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych" – czytamy w informacji na stronach rządowych. Zmiana ta ma wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. Będzie się ona jednak wiązać z nowym obowiązkiem, który zostanie nałożony na współwłaścicieli takich garaży. "Konieczne jest, aby osoby fizyczne będące przed dniem wejścia w życie ustawy współwłaścicielami takiego lokalu, złożyły właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r. Złożenie takiej informacji umożliwi organom podatkowym pozyskanie danych dot. wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych" – wyjaśniono.

Wyrok TK. "Jest to rewolucja"

Trybunał Konstytucyjny w październiku ubiegłego roku uznał, że opodatkowanie miejsca garażowego posiadającego księgę wieczystą w budynkach wielorodzinnych stawką wyższą niż garażu bez odrębnej własności jest niezgodne z konstytucją. Trybunał argumentował, że posiadanie miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu stanowi immanentny element mieszkania.

- Jest to rewolucja. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy są wadliwe i należy je zmienić - komentował wówczas w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakcie.

Jak wyjaśniał, "Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z lutego 2012 roku wskazał, że jeżeli mamy dwa odrębne akty, czyli garaże lub miejsca postojowe są ustanowione na odrębnym akcie, to mówimy o odrębnym opodatkowaniu, jako 'pozostałe' budynki, niezwiązane z lokalem mieszkalnym". W efekcie ich opodatkowanie było około 10-krotnie wyższe.

Tymczasem teraz - tłumaczył Piotr Juszczyk - "Trybunał Konstytucyjny uznał, że garaż czy miejsce postojowe nie musi być nawet w obrębie budynku, w którym jest mieszkanie". Oznaczało to, że wyrok dotyczy też miejsc postojowych, które nie znajdują się w tym samym budynku co mieszkanie, a np. w oddzielnej hali garażowej na osiedlu. - Trybunał Konstytucyjny wskazał, że bez względu na to, czy garaż jest wyodrębniony od mieszkania czy nie, to trzeba stosować niższą stawkę podatku - podkreśla.

Trybunał odroczył w październikowym wyroku jego wejście w życie do 1 stycznia 2025 r., co oznacza, że przepisy - uznane za niekonstytucyjne - przestaną obowiązywać właśnie do tej daty.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: PAP