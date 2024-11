Właściciel sprawdza ściany z latarką, lokator kroi na blacie. Co wolno w wynajętym mieszkaniu?

Jaka to umowa?

Co to znaczy "normalne użytkowanie"?

Bo co to właściwie oznacza "zużycie wynikające z normalnego użytkowania"? Jak się okazuje, nie dla każdego to samo. - Szczerze mówiąc, bardzo nie lubię tego określenia - mówi mec. Trojanowska-Janik. - W mojej opinii, prowadzi ono jedynie do sporów. Wynika to z tego, że jest to określenie bardzo mało precyzyjne, niekonkretne i co najgorsze - subiektywne. W przepisach nie przewidziano listy tego co można uznać za normalne zużycie, a co nie. Są oczywiście orzeczenia sądowe, z których można czerpać wiedzę, ale one nie są wiążące, dotyczą konkretnej sytuacji, i nie jest to wiedza, którą posiadają typowi najemcy i wynajmujący.