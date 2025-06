Tutaj najdłużej czekają na nabywcę. Raport

Tutaj najdłużej czekają na nabywcę

- Co jednak istotne, w szerszym ujęciu czas publikacji ogłoszeń zmienia się powoli. W ostatnich sześciu latach tempo wzrostu tego wskaźnika nie przekraczało 1 proc. z kwartału na kwartał, co pokazuje, że rynek wtórny mimo wszystko pozostaje stabilny - dodała.

Większe wyzwanie dla sprzedających mieszkanie

Sprzedaż mieszkania z drugiej ręki w najmniejszych ośrodkach miejskich to większe wyzwanie. W miastach do 50 tys. mieszkańców ogłoszenia pozostają aktywne średnio przez 65 dni. Dla porównania w średnich miastach (od 50 do 100 tys. mieszkańców) czas ten skraca się do 44 dni, a w największych aglomeracjach nabywcę można znaleźć już po około 41 dniach.