Mieszkanie na start. Co warto wiedzieć

Mieszkanie na start. Najwięcej korzyści dla pary z co najmniej trójką dzieci

- gospodarstwo 1-osobowe – jeśli kwota kredytu przekroczy 200 tys. zł, to przy obliczaniu dopłat do rat przyjmuje się kwotę kapitału 200 tys. zł, - gospodarstwo 2-osobowe – jeśli kwota kredytu przekroczy 400 tys. zł, to przy obliczaniu dopłat do rat przyjmuje się kwotę kapitału 400 tys. zł, - gospodarstwo 3-osobowe – jeśli kwota kredytu przekroczy 450 tys. zł, to przy obliczaniu dopłat do rat przyjmuje się kwotę kapitału 450 tys. zł, - gospodarstwo 4-osobowe – jeśli kwota kredytu przekroczy 500 tys. zł, to przy obliczaniu dopłat do rat przyjmuje się kwotę kapitału 500 tys. zł, - gospodarstwo 5-osobowe lub większe – jeśli kwota kredytu przekroczy 600 tys. zł, to przy obliczaniu dopłat do rat przyjmuje się kwotę kapitału 600 tys. zł.