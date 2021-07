Tyle faktycznie płacono za mieszkania w Polsce. Największe wzrosty w Gdyni i Gdańsku

Ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym w pierwszym kwartale tego roku wzrosły we wszystkich grupach miast - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego. Dwucyfrowe wzrosty w ujęciu kwartalnym odnotowano w Gdyni i w Gdańsku. Mieszkania podrożały także na rynku wtórnym, jedynym wyjątkiem jest Poznań.

Jak czytamy, w pierwszym kwartale przeważały wzrosty cen mieszkań niemal we wszystkich grupach rynków. Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym wzrosły we wszystkich grupach miast "z uwagi na większą skalę sprzedaży lepiej zlokalizowanych i droższych mieszkań".

Ceny mieszkań w Polsce

Największe wzrosty zanotowano w Gdyni - o 14,4 proc. rok do roku, a także w Gdańsku - 12 proc. To jedyne miasta, w których pojawiła się dwucyfrowa podwyżka. W Warszawie ceny mieszkań na rynku pierwotnym wzrosły o 8,6 proc.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że rosnące ceny mieszkań na rynkach pierwotnych przy wysokim popycie powodują też wysokie zainteresowanie nabywców tańszym rynkiem wtórnym, gdzie mieszkanie jest zazwyczaj gotowe do wprowadzenia się.

W przypadku cen transakcyjnych na tym rynku największy wzrost zanotowano we Wrocławiu. Cena za metr kwadratowy mieszkania wzrosła w ujęciu rocznym o 10,1 proc. do 8057 zł za m2. W Łodzi zanotowano podwyżkę o 8,4 proc., a w Gdańsku o 7,6 proc. Za metr kwadratowy mieszkania w tych miastach trzeba zapłacić odpowiednio 5433 zł i 9031 zł. W przypadku stolicy odnotowano niewielki wzrost o 1,3 proc. do 10 135 zł za metr.