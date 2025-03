Jawność cen mieszkań. Deweloperzy alarmują

- Projekt zawiera jednak nieprecyzyjne sformułowania, które mogą prowadzić do wątpliwości interpretacyjnych, a w konsekwencji do niewłaściwego stosowania przepisów lub wręcz ich omijania - dodał Guss.

Projekt Polski 2050

Nieprzestrzeganie tych zasad jest ścigane przez UOKIK z urzędu. Grozi za to kara w wysokości do 10 proc. obrotu z ubiegłego roku za naruszenie zbiorowych interesów konsumenta.

Furtka dla deweloperów

W ocenie deweloperów obecna redakcja przepisów "pozostawia furtkę" dla firm, które nie chciałyby publikować swoich cenników. Związek zwrócił uwagę, że projekt Polski 2050 przewiduje, że obowiązek podawania m.in. ceny mieszkania ma dotyczyć umów, o których mowa w przepisach odnoszących się wyłącznie do umów sprzedaży nieruchomości "i to nawet tych, które nie dotyczą rynku deweloperskiego".

- Tymczasem nie wszystkie umowy zawierane w ramach realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego są umowami sprzedaży. W początkowych fazach inwestycji podpisywane są tzw. umowy zobowiązujące, o których mowa w art. 2 ustawy deweloperskiej, np. umowy deweloperskie czy przedwstępne umowy sprzedaży. Nie skutkują one jeszcze przeniesieniem własności nieruchomości, a jedynie zobowiązują strony do zawarcia umowy sprzedaży w przyszłości – wskazał zastępca dyrektora generalnego PZFD Przemysław Dziąg.

Dlatego - w opinii PZFD - projektowany przepis mogłyby w obecnym kształcie w pewnych przypadkach prowadzić do sytuacji, w których część firm uznałaby, że na etapie przedsprzedaży, czyli przed zawarciem umowy sprzedaży, nie jest zobowiązana do publikowania informacji o cenach. To z kolei znacząco ograniczyłoby konsumentom przejrzystość procesu zakupowego.

Propozycja Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Związek zaproponował, by nowe przepisy obejmowały wszystkie umowy zawierane na etapie procesu inwestycyjnego, w tym umowy zobowiązujące (np. umowy deweloperskie), a nie tylko umowy sprzedaży. W opinii Związku zapewniłoby to większą transparentność procesu sprzedaży, uniemożliwiając pomijanie obowiązków informacyjnych na etapie umów zobowiązujących.

Zdaniem PZFD warto również rozważyć modyfikację katalogu informacji, które mają być publikowane obligatoryjnie. "Potencjalny nabywca nie podejmuje decyzji zakupowej na podstawie samej ceny za metr kwadratowy, lecz na podstawie całkowitej ceny lokalu, uwzględniając dodatkowe czynniki, takie jak standard wykończenia, układ pomieszczeń, lokalizacja w budynku czy dostęp do miejsc postojowych" – wskazał Związek w uwagach do projektu.

Obowiązek prowadzenia strony internetowej

- Jest to rozwiązanie przejrzyste i wygodne dla nabywców, a jednocześnie nieutrudniające im dostępu do informacji. Warto więc, aby projekt ustawy jednoznacznie umożliwiał kontynuację tej praktyki, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku rzetelnego informowania o cenach mieszkań w każdej inwestycji – wskazał Dziąg.

Związek proponuje również, by w nowych przepisach znalazł się obowiązek udostępniania na stronach inwestycji prospektu informacyjnego, zawierającego szczegóły dotyczące budowy, harmonogramu, standardu wykończenia, warunków finansowych oraz informacji dotyczących tego, co powstanie w sąsiedztwie inwestycji. "Dzięki temu nabywcy nie muszą się martwić, że po kilku latach obok ich nowego mieszkania pojawi się np. ruchliwa droga czy inne uciążliwe sąsiedztwo wpływające na komfort zamieszkiwania" - wskazali przedstawiciele Związku.

Pozostałe uwagi

PZFD zaproponował, by wzorem rozwiązań stosowanych w ramach dyrektywy Omnibus, znanych w powszechnym obrocie w relacjach z konsumentami, deweloper był zobowiązany do przedstawiania zmian cen z ostatnich 30 dni przed datą ostatniej aktualizacji. Natomiast na żądanie klienta powinien udostępnić pełną historię ceny danego lokalu na trwałym nośniku, zapewniając pełną przejrzystość dla zainteresowanych nabywców.

Związek uznał też za zbędne wprowadzenie do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przepisu dotyczącego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez deweloperów. Zgodnie projektowaną zmianą, za nieprzestrzeganie obowiązków informacyjnych groziłaby kara finansowa do 10 proc. rocznego obrotu firmy. PZFD wskazał, że byłoby to powielenie już istniejących przepisów, które dają Prezesowi UOKiK "skuteczne narzędzia do egzekwowania rzetelności informacji przekazywanych przez przedsiębiorców – bez konieczności wprowadzania odrębnych zasad dla jednej branży".