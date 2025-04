100 tysięcy złotych za metr kwadratowy

"Sprzedaż off market uniemożliwia jednoznaczne wskazanie najdroższej inwestycji, jednak apartamenty w tej formule mogą osiągać ceny około 100 tys. zł za metr kwadratowy lub jeszcze więcej" – zauważa cytowana przez "Rz" analityczka portalu TabelaOfert.pl Ewa Palus.

"Przyszli mieszkańcy będą mieć do dyspozycji m.in. salę konferencyjną, bibliotekę z salonem literackim, z książkami wydrukowanymi przed laty w Domu Słowa Polskiego. Powstaną też: sala kinowa, basen, fitness, spa z saunami i stołami do masażu" - opisuje projekt "Rzeczpospolita".

Średnia cena innej inwestycji w stolicy to ok. 50 tys. zł za metr kwadratowy w Noho One w rejonie ronda Daszyńskiego.